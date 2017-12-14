Нацбанк повысил учетную ставку до 14,5% годовых (дополнено)

"Учитывая усиление инфляционных рисков проведения более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 октября 2017 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5% годовых.