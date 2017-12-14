Нацбанк повысил учетную ставку до 14,5% годовых (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Учитывая усиление инфляционных рисков проведения более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Напомним, с 27 октября 2017 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5% годовых.