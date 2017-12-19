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Українські банки відновили прибутковість - НБУ

Українські банки відновили прибутковість - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2017 році банківська система України відновила прибутковість. За 10 місяців 2017 року чистий прибуток платоспроможних банків становив 2,15 млрд грн. Про це повідомив в.о. голови Національного банку України Яків Смолій під час підсумкової наради з топ-менеджерами найбільших 40 банків, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“Радий відзначити, що у 2017 році банківська система повернулася до прибуткової діяльності і ми спостерігаємо відновлення довіри населення та бізнесу до банківської системи і гривні. Так, за даними НБУ, за 10 місяців 2017 року чистий прибуток після оподаткування платоспроможних банків становив 2,15 млрд грн”, — наголосив він.

Як уточнив Смолій, обсяги депозитів фізичних осіб у гривні за 11 місяців 2017 року збільшились на 25 млрд грн (+13%, до 215,8 млрд грн), бізнесу — 8 млрд грн (+ 3.7%, до 225,4 млрд грн).

Нагадаємо, раніше у НБУ повідомили, що ставки за валютними депозитами населення перебувають на історичних мінімумах, за гривневими — найменші за останні 5 років.

Українські Національні Новини

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