Українські банки відновили прибутковість - НБУ

“Радий відзначити, що у 2017 році банківська система повернулася до прибуткової діяльності і ми спостерігаємо відновлення довіри населення та бізнесу до банківської системи і гривні. Так, за даними НБУ, за 10 місяців 2017 року чистий прибуток після оподаткування платоспроможних банків становив 2,15 млрд грн”, — наголосив він.

Як уточнив Смолій, обсяги депозитів фізичних осіб у гривні за 11 місяців 2017 року збільшились на 25 млрд грн (+13%, до 215,8 млрд грн), бізнесу — 8 млрд грн (+ 3.7%, до 225,4 млрд грн).

Нагадаємо, раніше у НБУ повідомили, що ставки за валютними депозитами населення перебувають на історичних мінімумах, за гривневими — найменші за останні 5 років.