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Украинский следствие нашло свидетелей, доказывающих невиновность нацгвардейца Маркива - Аваков

Киев • УНН

 • 27234 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинское следствие нашло свидетелей относительно гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, доказывающих невиновность нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом во время брифинга сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

Украинский следствие нашло свидетелей, доказывающих невиновность нацгвардейца Маркива - Аваков

"Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов, и которые дают показания из которых четко видно невиновность Виталия Маркива", - сказал Аваков.

Также по его словам, в Италии уже несколько лет проживает бывший пресс-секретарь так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева Стелла Хорошева, которая контактировала с погибшими во время их поездки в "ДНР" и по запросу суда может дать непосредственные показания в Италии.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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