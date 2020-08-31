Українське слідство знайшло свідків, які доводять невинуватість нацгвардійця Марківа – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українське слідство знайшло свідків щодо загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, які доводять невинуватість нацгвардійця Віталія Марківа. Про це під час брифінгу сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Наше слідство знайшло низку свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів, та які дають покази з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа”, — сказав Аваков.
Також за його словами, в Італії вже декілька років проживає колишній прессекретар так званого народного мера Слов’янська В’ячеслава Пономарьова Стелла Хорошева, яка контактувала із загиблими під час їх поїздки до "ДНР" і за запитом суду може дати безпосередні свідчення в Італії.
Як раніше повідомлялося в УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.