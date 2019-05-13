Украинское мясо в три раза дешевле, чем в странах ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Стоимость мяса в Украине на порядок ниже, чем в Польше и Германии. Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo, передает УНН.
Килограмм куриной грудки в Киеве стоит в среднем 96 грн. В Варшаве - 16,4 злотых (113 грн), в Берлине - 7,6 евро (223 грн).
За килограмм говядины киевляне платят в среднем 143 грн. Жителю Варшавы говядина обходится почти вдвое дороже - 37,5 злотых (256 грн) за килограмм, жителю Берлина - 11,7 евро (346 грн).
Таким образом, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
По говядине - продукт в Киеве на 79% дешевле, чем в Варшаве и в 2,4 раза доступнее, чем в Берлине.
Ранее сообщал УНН, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.
В то же время, в ЕС не слишком довольны стремительным развитием производства курятины в Украине. Говорят, что украинские производители создали серьезную конкуренцию европейским на международном рынке.