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Українське м’ясо втричі дешевше, ніж в країнах ЄС

Українське м’ясо втричі дешевше, ніж в країнах ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Вартість м'яса в Україні на порядок нижча, ніж у Польщі і Німеччині. Про це свідчать дані порталу Numbeo, передає УНН.

Кілограм курячої грудки у Києві коштує у середньому 96 грн. У Варшаві - 16,4 злотих (113 грн), у Берліні - 7,6 євро (223 грн).

За кілограм яловичини кияни платять у середньому 143 грн. Жителю Варшави яловичина обходиться майже удвічі дорожче - 37,5 злотих (256 грн) за кілограм, жителю Берліна - 11,7 євро (346 грн).

Таким чином, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, аніж у Варшаві, та у 2,3 рази доступніше, ніж у Берліні.

Щодо яловичини - продукт у Києві є на 79% дешевшим, аніж у Варшаві та у 2,4 рази доступнішим, аніж у Берліні.

Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

Водночас, в ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським на міжнародному ринку. 

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