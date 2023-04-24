Украинская спортсменка завоевала две награды по тяжелой атлетике в Ереване
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В заключительный день чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване украинская спортсменка получила две медали по тяжелой Атлетике, сообщили в Министерстве молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Валентина Кисиль в весовой категории свыше 87 кг в тяжелой борьбе завоевала бронзовую медаль в сумме двоеборья с результатом 244 кг.
В рывке Валентина завоевала «серебро»с результатом 111 кг и заняла 4 место в толчке — 133 кг.
"В целом женская сборная Украины на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике завоевала 21 медаль, из них восемь медалей в двоеборье, в том числе две золотые", - отметили в Минмолодежьспорта.
Напомним
Украинские гимнастки завоевали две медали на Кубке мира в Баку.