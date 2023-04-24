Українська спортсменка виборола дві нагороди з важкої атлетики у Єревані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У кінцевий день чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані українська спортсменка отримала дві медалі з важкої Атлетики, повідомили у Міністерстві молоді та спорту, передає УНН.
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Валентина Кісіль у ваговій категорії понад 87 кг у важкій боротьбі здобула бронзову медаль у сумі двоборства з результатом 244 кг.
У ривку Валентина виборола «срібло»з результатом 111 кг та посіла 4 місце у поштовху — 133 кг.
"Загалом жіноча збірна України на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики здобула 21 медаль, з них вісім медалей у двоборстві, в тому числі дві золоті", - зазначили у Мінмолодьспорті.
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