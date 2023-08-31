Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений на фронте. Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили:
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- 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
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- 1 пункт управления,
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- 1 станцию РЭБ противника.
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