Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

КИЕВ. 31 августа. УНН. За прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений на фронте. Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.