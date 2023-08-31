Українська авіація завдала 14 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Упродовж минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень на фронті. Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 удари – по зенітно-ракетних комплексах росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, пише УНН.
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Зазначається, що Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили:
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- 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
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- 1 пункт управління,
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- 1 станцію РЕБ противника.
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