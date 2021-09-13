Украинцы выиграли три медали на этапе Кубка наций по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинская сборная по велотреку завоевала три серебряные медали на этапе Кубка наций в Кали (Колумбия), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Титулованная львовская велогонщица Татьяна Климченко стала второй в гонке омниум. В данных гонке она уступила только представительницы Польши Дарьи Пикулик. Также Климченко в дуэте с Ксенией Федотовой завоевали еще серебряную медаль в гонке мэдисон. На первом месте финишировали уроженцы Польши.
В активе Федотовой также серебряная медаль в гонке с выбыванием.
Отметим, что несмотря на пропуск предыдущих этапов в Гонконге и Санкт-Петербурге, Федотова поднялась на седьмое место общего зачета и гарантировала себе участие в чемпионате мира во французском Рубе — главных соревнований в новом олимпийском цикле.
Напомним
Сборная Украины провела лучший чемпионат Европы по велотреку в истории страны.