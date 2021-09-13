Українки виграли три медалі на етапі Кубку націй з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українська збірна з велотреку здобула три срібні медалі на етапі Кубка націй у Калі (Колумбія), передає УНН з посиланням на НОК України.
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Титулована львівська велогонщиця Тетяна Клімченко стала другою в перегонах омніум. У даних перегонах вона поступилася тільки представниці Польщі Дарії Пікулік. Також Клімченко у дуеті із Ксенією Федотовою завоювали ще срібну медаль у гонці медісон. На першому місці фінішували уродженці Польщі.
В активі Федотовою також срібна медаль у гонці з вибуттям.
Відзначимо, що попри пропуск попередніх етапів у Гонконзі і Санкт-Петербурзі, Федотова піднялася на сьоме місце загального заліку і гарантувала собі участь в чемпіонаті світу у французькому Рубе — головних змагань в новому олімпійському циклі.
Нагадаємо
Збірна України провела найкращий чемпіонат Європи з велотреку в історії країни.