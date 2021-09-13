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17 березня, 19:38 • 85647 перегляди

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17 березня, 18:58 • 109783 перегляди

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17 березня, 13:49 • 148627 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149491 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160202 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177659 перегляди

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Українки виграли три медалі на етапі Кубку націй з велотреку

Українки виграли три медалі на етапі Кубку націй з велотреку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українська збірна з велотреку здобула три срібні медалі на етапі Кубка націй у Калі (Колумбія), передає УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Титулована львівська велогонщиця Тетяна Клімченко стала другою в перегонах омніум. У даних перегонах вона поступилася тільки представниці Польщі Дарії Пікулік. Також Клімченко у дуеті із Ксенією Федотовою завоювали ще срібну медаль у гонці медісон. На першому місці фінішували уродженці Польщі.

В активі Федотовою також срібна медаль у гонці з вибуттям.

Відзначимо, що попри пропуск попередніх етапів у Гонконзі і Санкт-Петербурзі, Федотова піднялася на сьоме місце загального заліку і гарантувала собі участь в чемпіонаті світу у французькому Рубе — головних змагань в новому олімпійському циклі.

Нагадаємо

Збірна України провела найкращий чемпіонат Європи з велотреку в історії країни.

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