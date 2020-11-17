Збірна України провела найкращий чемпіонат Європи з велотреку в історії країни

В активі українців 6 нагород: “золото”, “срібло” та 4 “бронзи”. Медаль найвищого ґатунку у кейріні та “бронзу” в індивідуальному спринті нашій країні принесла Олена Старікова. Срібна нагорода (скретч) в активі Романа Гладиша.

На 3-у сходинку п’єдесталу у скретчі піднялася Тетяна Клімченко, а також наші дівчата у жіночому командному спринті та жіночій командній гонці переслідування.

Зауважимо, що це найкращий результат в історії країни за час проведення чемпіонатів Європи з велотреку. Попередній найкращий результат було зафіксовано у 2017 році: тоді українці здобули чотири медалі.