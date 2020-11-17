Сборная Украины провела лучший чемпионат Европы по велотреку в истории страны

В активе украинский 6 наград: “золото”, “серебро” и 4 “бронзы”. Медаль высшей пробы в кейрине и “бронзу” в индивидуальном спринте нашей стране принесла Елена Старикова. Серебряная награда (скретч) в активе Романа Гладыша.

На 3-ю строчку пьедестала в скрэтчи поднялась Татьяна Климченко, а также наши девушки в женском командном спринте и женской командной гонке преследования.

Заметим, что это лучший результат в истории страны за время проведения чемпионатов Европы по велотреку. Предыдущий лучший результат был зафиксирован в 2017 году: тогда украинцы завоевали четыре медали.