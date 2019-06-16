Украинки завоевали три "золота" в Суперфинале Мировой серии по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Трижды сходили Украинские спортсменки на первую ступеньку пьедестала во второй день Суперфинала Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Будапеште, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.
Марта Федина получила “золото” в произвольных программах в соло, а также в дуэте, где она выступала вместе с Анастасией Савчук. У обоих — с преобладанием более чем три балла над ближайшими соперницами и личными рекордами.
Также подопечные Светланы Саидовой уверенно выиграли произвольную группу, на 2,2 балла опередив серебряного призера — сборную Испании во главе с Оной Карбонель.
Напомним, что украинку назвали лучшей синхронистки мира прошлого года.