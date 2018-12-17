Українка Яхно стала кращою синхроністкою 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українську спортсменку Єлизавету Яхно кращою синхроністкою 2018-го року.Про це повідомляє Тwitter FINA, передає УНН.
"20-річна українська пловчиня Єлизавета Яхно отримала приз на церемонії нагородження кращих спортсменів 2018-го року за версією FINA", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, українська спортсменка Єлизавета Яхно продовжила феєрити на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту в рамках синхронного плавання.
Крім того, представниця України із синхронного плавання виборола срібну медаль в рамках літнього чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Глазго.
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