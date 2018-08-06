Синхроністка Яхно виборола десяту медаль для України на ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Представниця України із синхронного плавання виборола срібну медаль в рамках літнього чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Глазго, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Двадцятирічна Єлизавета Яхно продемонструвала другий результат в технічній сольній програмі – 91,3517 балів.
Золота нагорода в активі росіянки Світлани Колесніченко – 93,4816, а трійку замкнула італійка Лінда Черруті – 90,2282.
Ця медаль виявилася 10-ю в скарбничці збірної України (3, 6, 1), і 3-ю в синхронному плаванні на цих змаганнях.
Як повідомляв УНН, 2 серпня в британському Глазго стартував перший в історії об’єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту.