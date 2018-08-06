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Синхроністка Яхно виборола десяту медаль для України на ЧЄ з літніх видів спорту

Синхроністка Яхно виборола десяту медаль для України на ЧЄ з літніх видів спорту

Київ • УНН

 • 8968 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Представниця України із синхронного плавання виборола срібну медаль в рамках літнього чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Глазго, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Двадцятирічна Єлизавета Яхно продемонструвала другий результат в технічній сольній програмі – 91,3517 балів.

Золота нагорода в активі росіянки Світлани Колесніченко – 93,4816, а трійку замкнула італійка Лінда Черруті – 90,2282.

Ця медаль виявилася 10-ю в скарбничці збірної України (3, 6, 1), і 3-ю в синхронному плаванні на цих змаганнях.

Як повідомляв УНН, 2 серпня в британському Глазго стартував перший в історії об’єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту.

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