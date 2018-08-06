Синхронистка Яхно завоевала десятую медаль для Украины на ЧЕ по летним видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Представительница Украины по синхронному плаванию завоевала серебрянную медаль в рамках летнего чемпионата Европы по летним видам спорта в Глазго, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Двадцатилетняя Елизавета Яхно продемонстрировала второй результат в технической сольной программе - 91,3517 баллов.
Золотая награда в активе россиянки Светланы Колесниченко - 93,4816, а тройку замкнула итальянка Линда Черрути - 90,2282.
Эта медаль оказалась 10-й в копилке сборной Украины (3, 6, 1), и третья в синхронном плавании на этих соревнованиях.
Как сообщал УНН, 2 августа в британском Глазго стартовал первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.