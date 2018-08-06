Синхронистка Яхно завоевала десятую медаль для Украины на ЧЕ по летним видам спорта

Двадцатилетняя Елизавета Яхно продемонстрировала второй результат в технической сольной программе - 91,3517 баллов.

Золотая награда в активе россиянки Светланы Колесниченко - 93,4816, а тройку замкнула итальянка Линда Черрути - 90,2282.

Эта медаль оказалась 10-й в копилке сборной Украины (3, 6, 1), и третья в синхронном плавании на этих соревнованиях.

Как сообщал УНН, 2 августа в британском Глазго стартовал первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.