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Перший об'єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту стартує в Глазго

Перший об'єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту стартує в Глазго

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Перший в історії об’єднаний чемпіонат Європи з літніх олімпійських видів спорту стартує 2 серпня в британському Глазго, першими вступлять в боротьбу за медалі представники велоспорту на треку, академічного веслування та жіночого спортивного гімнастики. Змагання також приймуть Единбург і Берлін, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Змагання пройдуть з 2 по 12 серпня, вони включать в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтінбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфу ( Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).

У Глазго і Едінбургу виступлять близько 3 тисяч спортсменів, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні — близько 1,5 тисячі.

Змагання в такому форматі будуть проходити раз на чотири роки. Кожен чемпіонат організований окремою європейською федерацією і міською адміністрацією, яка приймає старти. Рішення провести об’єднаний турнір було викликано бажанням ряду європейських федерацій літніх олімпійських видів спорту мати більше доходів зі змагань. Місце проведення наступної спортивної події буде визначено незабаром після закінчення майбутнього чемпіонату.

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