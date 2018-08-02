Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта стартует в Глазго

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа, они включат в себя первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), BMX (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа), легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).

В Глазго и Эдинбурге выступят около 3 тысяч спортсменов, на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине — около 1,5 тысячи.

Соревнования в таком формате будут проходить раз в четыре года. Каждый чемпионат организован отдельной европейской федерацией и городской администрацией, принимающей старты. Решение провести объединенный турнир было вызвано желанием ряда европейских федераций летних олимпийских видов спорта иметь больше доходов с соревнований. Место проведения следующего спортивного события будет определено вскоре после окончания предстоящего чемпионата.