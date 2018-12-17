Украинка Яхно стала лучшей синхронистки 2018

"20-летняя украинская пловчиня Елизавета Яхно получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года по версии FINA", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, украинская спортсменка Елизавета Яхно продолжила феериты на чемпионате Европы по летним видам спорта в рамках синхронного плавания.



Кроме того, представитель Украины по синхронному плаванию завоевала серебряную медаль в рамках летнего чемпионата Европы по летних видов спорта в Глазго.



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