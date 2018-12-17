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Украинка Яхно стала лучшей синхронистки 2018

Киев • УНН

 • 8234 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Международная федерация плавания (FINA) признала украинскую спортсменку Елизавету Яхно лучше синхронистки 2018 года.Об этом сообщает Тwitter FINA, передает УНН.

Украинка Яхно стала лучшей синхронистки 2018

"20-летняя украинская пловчиня Елизавета Яхно получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года по версии FINA", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинская спортсменка Елизавета Яхно продолжила феериты на чемпионате Европы по летним видам спорта в рамках синхронного плавания.

Кроме того, представитель Украины по синхронному плаванию завоевала серебряную медаль в рамках летнего чемпионата Европы по летних видов спорта в Глазго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: синхронистки Яхно завоевала десятую медаль для Украины на ЧЕ по летним видам спорта

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