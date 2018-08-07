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Українка Яхно виборола сьому медаль ЧЄ з літніх видів спорту

Українка Яхно виборола сьому медаль ЧЄ з літніх видів спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Українська спортсменка Єлизавета Яхно продовжила феєрити на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту в рамках синхронного плавання, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

В одиночній вільній програмі наша співвітчизниця показала "бронзовий" результат 92,1333 бали (27,7000 виконання, 36,9333 враження і 27,5000 складність) і вперше опустилася нижче другого місця на даній першості Старого світу в Глазго, поступившись 0,667 балами італійці Лінде Черруті та 2,8000 очка росіянці Світлані Колесніченко.

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Примітно, що для Яхно дана нагорода стала сьомою на цих змаганнях. Також вона є 4-кратною призеркою чемпіонату світу та 3-разовою призеркою Європейських ігор.

Додамо, в активі "жовто-блакитних" вже 17 медалей ЧЄ з літніх видів спорту серед яких 5 "золотих".

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