Українські синхроністки вибороли шосту медаль на ЧЄ з літніх видів спорту

Представниці України Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно вибороли срібну медаль з результатом в 93,4 бала. Краще виступили тільки росіянки (96,7). Трійку кращих на п'єдесталі пошани замкнули італійки (92,133).



У фінальному етапі змагань вели боротьбу за нагороди відразу 12 дуетів.



Таким чином, українські синхроністки в рамках першого в історії ЧЄ з літніх видів спорту мають в активі вже шість медалей (1 "золота" і 5 "срібних").



Як повідомляв УНН, досить успішно для національної паралімпійської збірної команди з велосипедного спорту завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувся у місті Маніаго (Італія)