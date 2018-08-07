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Українські синхроністки вибороли шосту медаль на ЧЄ з літніх видів спорту

Українські синхроністки вибороли шосту медаль на ЧЄ з літніх видів спорту

Київ • УНН

 • 8259 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У шотландському Глазго продовжились змагання чемпіонату Європи з синхронного плавання – спортсменки брали участь у довільній програмі дуетів, інформує УНН з посиланням на сайт ЧЄ.

Представниці України Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно вибороли срібну медаль з результатом в 93,4 бала. Краще виступили тільки росіянки (96,7). Трійку кращих на п'єдесталі пошани замкнули італійки (92,133).

У фінальному етапі змагань вели боротьбу за нагороди відразу 12 дуетів.

Таким чином, українські синхроністки в рамках першого в історії ЧЄ з літніх видів спорту мають в активі вже шість медалей (1 "золота" і 5 "срібних").

Як повідомляв УНН, досить успішно для національної паралімпійської збірної команди з велосипедного спорту завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувся у місті Маніаго (Італія)

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