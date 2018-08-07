Український паравелосипедист здобув кілька медалей на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Досить успішно для національної паралімпійської збірної команди з велосипедного спорту завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту (шосе) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувся у місті Маніаго (Італія), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Єдиний представник від України Єгор Дементьєв, змагаючись з 390 спортсменами від 47 країн світу, виборов 2 високі нагороди, серед яких 1 “срібна” та 1 бронзова медалі.
Нагадаємо, що минулого року наш спортсмен також потрапляв до призерів ЧЄ.
Як повідомляв УНН, Дементьєв також ставав двократним чемпіоном Паралімпійських ігор.