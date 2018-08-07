Украинский паравелосипедист получил несколько медалей на ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Достаточно успешно для национальной паралимпийской сборной команды по велосипедному спорту завершился чемпионат мира по велосипедному спорту (шоссе) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоялся в городе Маниаго (Италия), информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.
Единственный представитель от Украины Егор Дементьев, соревнуясь с 390 спортсменами от 47 стран мира, завоевал 2 высокие награды, среди которых 1 “серебряная” и 1 бронзовая медали.
Напомним, что в прошлом году наш спортсмен также попадал в призеры ЧЕ.
Как сообщал УНН, Дементьев также становился двукратным чемпионом Паралимпийских игр.