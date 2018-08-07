Украинский паравелосипедист получил несколько медалей на ЧМ

Единственный представитель от Украины Егор Дементьев, соревнуясь с 390 спортсменами от 47 стран мира, завоевал 2 высокие награды, среди которых 1 “серебряная” и 1 бронзовая медали.

Напомним, что в прошлом году наш спортсмен также попадал в призеры ЧЕ.

Как сообщал УНН, Дементьев также становился двукратным чемпионом Паралимпийских игр.