Украинские синхронистки завоевали шестую медаль на ЧЕ по летним видам спорта

Представительницы Украины Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали серебряную медаль с результатом в 93,4 балла. Лучше выступили только россиянки (96,7). Тройку лучших на пьедестале почета закрыли итальянки (92,133).



В финальном этапе соревнований вели борьбу за награды сразу 12 дуэтов.



Таким образом, украинские синхронистки в рамках первого в истории ЧЕ по летним видам спорта имеют в активе уже шесть медалей (1 "золота" и 5 "серебряных").



Как сообщал УНН, достаточно успешно для национальной паралимпийской сборной команды по велосипедному спорту завершился чемпионат мира по велосипедному спорту (шоссе) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоялся в городе Маниаг (Италия).