Украинка Яхно завоевала седьмую медаль ЧЕ по летним видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинская спортсменка Елизавета Яхно продолжила феерить на чемпионате Европы по летним видам спорта в рамках синхронного плавания, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В одиночной свободной программе наша соотечественница показала "бронзовый" результат 92,1333 балла (27,7000 выполнения, 36,9333 впечатление и 27,5000 сложность) и впервые опустилась ниже второго места в данном первенстве Старого света в Глазго, уступив 0,667 балла итальянке Линде Черрути и 2,8000 очка россиянке Светлане Колесниченко.
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Примечательно, что для Яхно данная награда стала седьмой на этих соревнованиях. Также она является 4-кратным призером чемпионата мира и 3-кратной призером Европейских игр.
Добавим, в активе "желто-синих" уже 17 медалей ЧЕ по летним видам спорта среди которых 5 "золотых".