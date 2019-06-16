Українки вибороли три "золота" у Суперфіналі Світової серії з артистичного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Тричі сходили українські спортсменки на першу сходинку п'єдесталу у другий день Суперфіналу Світової серії FINA з артистичного плавання в Будапешті, пише УНН з посиланням на НОК України.
Марта Федіна здобула "золото" у довільних програмах в соло, а також в дуеті, де вона виступала разом з Анастасією Савчук. В обох - з перевагою більш ніж три бали над найближчими суперницями та особистими рекордами.
Також підопічні Світлани Саідової впевнено виграли довільну групу, на 2,2 бали випередивши срібного призера - збірну Іспанії на чолі з Оною Карбонель.
Нагадаємо, що українку назвали кращою синхроністкою світу минулого року.