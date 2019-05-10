Украинец вез из оккупированного Крыма советские награды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти из территории Крымского полуострова советские ордена. Об этом сообщает Азово-Черноморское управление Госпогранслужбы, передает УНН.
Мужчина на автомобиле следовал из оккупированного Крыма на материковую часть Украины через КПВВ "Каланчак". В ходе совместного погранично-таможенного досмотра правоохранители обнаружили среди вещей 56-летнего мужчины номерные ордена советских времен, которые, вероятно, представляют историческую ценность.
Обнаруженные ордена "Суворова", "Красного знамени", "Знак почета" и "Орден Трудового Красного Знамени" правоохранители изъяли и направили на экспертизу, которая и установит, имеют ли они ценность.
Напомним, украинец хотел авиапочтой отправить в Китай советские ордена и медали.
Как сообщал УНН, на границе с Молдовой и Румынией обнаружили револьвер и советские ордена.