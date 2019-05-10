Українець віз з окупованого Криму радянські нагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивезти з території Кримського півострову радянські ордени. Про це повідомляє Азово-Чорноморське управління Держприкордонслужби, передає УНН.
Чоловік на автомобілі прямував з окупованого Криму до материкової частини України через КПВВ "Каланчак". В ході спільного прикордонно-митного огляду, правоохоронці виявили серед речей 56-річного чоловіка номерні ордени радянських часів, які, ймовірно, становлять історичну цінність.
Виявлені ордени "Суворова", "Червоного прапора", "Знак пошани" та "Орден Трудового Червоного Прапора" правоохоронці вилучили та направили на експертизу, яка і встановить чи мають вони цінність.
Нагадаємо, українець хотів авіапоштою відправити у Китай радянські ордени і медалі.
Як повідомляв УНН, На кордоні з Молдовою та Румунією виявили револьвер і радянські ордени.