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На кордоні з Молдовою та Румунією виявили револьвер і радянські ордени

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На пунктах пропуску на кордонах з Молдовою та Румунією українці намагалися провезти револьвер і радянські ордени. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

На кордоні з Молдовою та Румунією виявили револьвер і радянські ордени

"У пункті пропуску "Мамалига" під час заходів прикордонного контролю на автомобіль Hyundai спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї. Револьвер "Флобер" калібру 4 мм, який знаходився у ніші дверцят водія, правоохоронці вилучили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пристрій намагався провезти до Молдови 50-річний громадянин України.

Крім того, сьогодні вночі в пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, виявили орден "Слави" ІІІ ступеня та орден "Дружби народів".

"Під час огляду мікроавтобуса Marsedes британської реєстрації працівники пункту пропуску в салоні автівки знайшли два ордени. Їх через кордон планував перемістити 44-річний громадянин Угорщини. Предмети та орденські книжки до них вилучено встановленим порядком", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, в Одеському порту виявили набої до пістолета "Вінчестер".

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