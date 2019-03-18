В Одеському порту виявили набої до “Вінчестера”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби в пункті пропуску “Одеський-МТП” з допомогою службового собаки виявили набої до пістолета “Вінчестер”. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Сьогодні під час заходів прикордонного контролю автомобіля „Ford“, що прибув на одному з контейнерів зі Сполучених Штатів Америки, прикордонники Одеського загону виявили сім 9 мм набоїв до пістолета „Вінчестер“. Знайти набої допоміг чотирилапий охоронець кордону, натренований на пошук зброї та боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.
Знахідку за встановленим порядком передано представникам ДФС.
Нагадаємо, в Одеському порту митники виявили партію з 12 тисяч контрафактних кухонних ножів.