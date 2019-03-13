В Одеському порту виявили партію підробних кухонних ножів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Одеському порту митники виявили партію з 12 тисяч контрафактних кухонних ножів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС в Одеській області.
"При здійсненні митного огляду товарів, що надійшли з Китаю до Одеського порту, працівники митниці звернули увагу на невідповідність маркування товарів та інформації, заявленій в митній декларації, а також доданих до неї документів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, представник власника марки в Україні підтвердив, що виявлений товар фальсифікований.
У ДФС зазначили, що правовласник та власник товару скористалися можливістю, наданою статтею 402 Митного кодексу України, і домовилися відновити порушені права шляхом механічного видалення позначення назви марки з пакування та безпосередньо товару. На це власнику товару знадобилося декілька днів. Після усунення ознак порушення правовласник погодив можливість введення в обіг 12 тисяч ножів, але вже без наявності на них торговельної марки.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Тиса" працівники ДФС виявили у вантажівці з польською реєстрацією партію контрабандних цигарок вартістю 235 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що в одеському порту виявили трактор, який перебував у розшуку Інтерполу.