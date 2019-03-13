Закарпатські митники виявили “євробляху” повну контрабандних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час здійснення огляду вантажного автомобіля Mercedes із польською реєстрацією в пункті пропуску “Тиса” працівники ДФС виявили та вилучили велику партію контрабандних цигарок вартістю 235 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.
Згідно із повідомленням, за кермом “євробляхи” був громадянин Румунії. Він планував перетнути кордон з Угорщиною, прихопивши з собою 617 пачок цигарок Marlboro, Chesterfield, Camel та Winston українського виробництва з акцизними марками. Заїхавши на пункт пропуску, він повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці скерували автомобіль для поглибленого огляду де і виявили контрабанду.
Виявлені тютюнові вироби були приховані в спеціально виготовленому сховищі, а саме подвійному днищі автомобіля, під заднім сидінням.
Згідно із законодавством, автомобіль та цигарки, загальною вартість понад 235 тис. грн. — вилучено.
Раніше УНН повідомляв, на Закарпатті співробітники СБУ виявили автомобіль з героїном вартістю понад 1 млн грн.