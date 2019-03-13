Закарпатские таможенники обнаружили "евробляху" полную контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Во время осмотра грузового автомобиля Mercedes с польской регистрацией в пункте пропуска "Тиса" работники ГФС обнаружили и изъяли крупную партию контрабандных сигарет стоимостью 235 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Закарпатской области.
Согласно сообщению, за рулем "евробляхи" был гражданин Румынии. Он планировал пересечь границу с Венгрией, прихватив с собой 617 пачек сигарет Marlboro, Chesterfield, Camel и Winston украинского производства с акцизными марками. Заехав на пункт пропуска, он сообщил, что не перевозит скрытые от таможенного контроля товары и предметы. Однако, работники таможни направили автомобиль для углубленного осмотра где и обнаружили контрабанду.
Обнаруженные табачные изделия были скрыты в специально изготовленном хранилище, а именно двойном днище автомобиля, под задним сиденьем.
Согласно законодательству, автомобиль и сигареты, общей стоимость более 235 тыс. грн. - изъяты.
Ранее УНН сообщал, на Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили автомобиль с героином стоимостью более 1 млн грн.