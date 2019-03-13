В Одесском порту обнаружили партию поддельных кухонных ножей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Одесском порту таможенники обнаружили партию из 12 тысяч контрафактных кухонных ножей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Одесской области.
"При осуществлении таможенного осмотра товаров, поступивших из Китая в Одесский порт, работники таможни обратили внимание на несоответствие маркировки товаров и информации, заявленной в таможенной декларации, а также приложенных к нему документов", - говорится в сообщении.
Кроме того, представитель владельца марки в Украине подтвердил, что обнаруженный товар фальсифицированный.
В ГФС отметили, что правообладатель и владелец товара воспользовались возможностью, предоставленной статьей 402 Таможенного кодекса Украины, и договорились восстановить нарушенные права путем механического удаления обозначения названия марки с упаковки и непосредственно товара. На это владельцу товара понадобилось несколько дней. После устранения признаков нарушения правообладатель согласовал возможность введения в оборот 12 тысяч ножей, но уже без наличия на них торговой марки.
Напомним, в пункте пропуска "Тиса" работники ГФС обнаружили в грузовике с польской регистрацией партию контрабандных сигарет стоимостью 235 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в одесском порту обнаружили трактор, который находился в розыске Интерпола.