В одеському порту виявили викрадений у Греції трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Напередодні ввечері в одному з одеських пунктів пропуску в Україну виявили трактор, який перебував у розшуку Інтерполу. Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Повідомляється, що трактор Mitsubishi розшукується як викрадений з 2018 року у Греції.
“Учора ввечері в ході перевірки транспортних засобів, які прибули на одному з теплоходів із Болгарії, спрацювала база даних Інтерполу на трактор, що переміщувався в Україну”, - йдеться у повідомленні.
Наразі трактор передано співробітникам Нацполіції.
За цим фактом до Головного бюро Інтерпол в Україні в місто Київ направлено повідомлення.
Раніше УНН повідомляв, що іноземець хотів вивезти з України деталі літака часів Другої світової.