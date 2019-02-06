В одесском порту обнаружили похищенный в Греции трактор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Накануне вечером в одном из одесских пунктов пропуска в Украину обнаружили трактор, который находился в розыске Интерпола. Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Сообщается, что трактор Mitsubishi разыскивается как похищенный с 2018 года в Греции.
"Вчера вечером в ходе проверки транспортных средств, прибывших на одном из теплоходов из Болгарии, сработала база данных Интерпола на трактор, который перемещался в Украину", - говорится в сообщении.
Сейчас трактор передан сотрудникам Нацполиции.
По данному факту в Главное бюро Интерпола в Украине в город Киев направлено уведомление.
Ранее УНН сообщал, что иностранец хотел вывезти из Украины детали самолета времен Второй мировой.