Іноземець хотів вивезти з України деталі літака часів Другої світової

"Учора, у транспортному засобі іноземця, який повертався додому через пункт пропуску "Краківець", прикордонники спільно з митниками виявили комплектуючі до літака. Дві лопаті, три карбюратори, циліндри та елементи для свічки запалювання, які, ймовірно, відносяться до періоду Другої світової війни, знайшли у багажнику автомобіля", - повідомили у прес-службі відомства.

При цьому прикордонники уточнили, що вивезти деталі літака намагався громадянин Польщі. Ці речі подвійного призначення, скоріш за все, підлягають державному експортному контролю – вони були вилучені компетентними органами для подальшого експертного дослідження та прийняття правового рішення.

Нагадаємо, на кордоні з Росією затримали авто з деталями для військової техніки.