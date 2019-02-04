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Іноземець хотів вивезти з України деталі літака часів Другої світової

Іноземець хотів вивезти з України деталі літака часів Другої світової

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Іноземний громадянин намагався вивезти з Україні деталі літака часів Другої світової війни та був затриманий на кордоні. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Учора, у транспортному засобі іноземця, який повертався додому через пункт пропуску "Краківець", прикордонники спільно з митниками виявили комплектуючі до літака. Дві лопаті, три карбюратори, циліндри та елементи для свічки запалювання, які, ймовірно, відносяться до періоду Другої світової війни, знайшли у багажнику автомобіля", - повідомили у прес-службі відомства.

При цьому прикордонники уточнили, що вивезти деталі літака намагався громадянин Польщі. Ці речі подвійного призначення, скоріш за все, підлягають державному експортному контролю – вони були вилучені компетентними органами для подальшого експертного дослідження та прийняття правового рішення.

Нагадаємо, на кордоні з Росією затримали авто з деталями для військової техніки.

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