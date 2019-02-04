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Иностранец хотел вывезти из Украины детали самолета времен Второй мировой

Иностранец хотел вывезти из Украины детали самолета времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Иностранный гражданин пытался вывезти из Украины детали самолета времен Второй мировой войны и был задержан на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Вчера, в транспортном средстве иностранца, который возвращался домой через пункт пропуска "Краковец", пограничники совместно с таможенниками обнаружили комплектующие к самолету. Две лопасти, три карбюратора, цилиндры и элементы для свечи зажигания, которые, вероятно, относятся к периоду Второй мировой войны, нашли в багажнике автомобиля, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом пограничники уточнили, что вывезти детали самолета пытался гражданин Польши. Эти вещи двойного назначения, скорее всего, подлежащих государственному экспортному контролю, были изъяты компетентными органами для дальнейшего экспертного исследования и принятия правового решения.

Напомним, на границе с Россией задержали авто с деталями для военной техники.

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