В Одесском порту обнаружили патроны для "Винчестера"

"Сегодня во время мероприятий пограничного контроля автомобиля "Ford", что прибыл на одном из контейнеров из США, пограничники Одесского отряда обнаружили семь 9 мм патронов к пистолету "Винчестер". Найти патроны помог четвероногий охранник границы, натренированный на поиск оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Находку в установленном порядке передано представителям ГФС.

Напомним, в Одесском порту таможенники обнаружили партию из 12 тыс. контрафактных кухонных ножей.