В Одесском порту обнаружили патроны для "Винчестера"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы в пункте пропуска "Одесский-МТП" с помощью служебной собаки обнаружили патроны к пистолету "Винчестер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня во время мероприятий пограничного контроля автомобиля "Ford", что прибыл на одном из контейнеров из США, пограничники Одесского отряда обнаружили семь 9 мм патронов к пистолету "Винчестер". Найти патроны помог четвероногий охранник границы, натренированный на поиск оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Находку в установленном порядке передано представителям ГФС.
Напомним, в Одесском порту таможенники обнаружили партию из 12 тыс. контрафактных кухонных ножей.