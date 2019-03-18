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В Одесском порту обнаружили патроны для "Винчестера"

Киев • УНН

 • 9900 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы в пункте пропуска "Одесский-МТП" с помощью служебной собаки обнаружили патроны к пистолету "Винчестер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В Одесском порту обнаружили патроны для "Винчестера"

"Сегодня во время мероприятий пограничного контроля автомобиля "Ford", что прибыл на одном из контейнеров из США, пограничники Одесского отряда обнаружили семь 9 мм патронов к пистолету "Винчестер". Найти патроны помог четвероногий охранник границы, натренированный на поиск оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Находку в установленном порядке передано представителям ГФС.

Напомним, в Одесском порту таможенники обнаружили партию из 12 тыс. контрафактных кухонных ножей.

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