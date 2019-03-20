На границе с Молдовой и Румынией обнаружили револьвер и советские ордена

"В пункте пропуска "Мамалыга" во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль Hyundai сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия. Револьвер "Флобер" калибра 4 мм, который находился в нише двери водителя, правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устройство пытался провезти в Молдову 50-летний гражданин Украины.

Кроме того, сегодня ночью в пункте пропуска "Порубное", на украинско-румынской границе, обнаружили орден "Славы" III степени и орден "Дружбы народов".

"Во время осмотра микроавтобуса Marsedes британской регистрации работники пункта пропуска в салоне автомобиля нашли два ордена. Их через границу планировал переместить 44-летний гражданин Венгрии. Предметы и орденские книжки к ним изъяты в установленном порядке", - отметили пограничники.

Напомним, в Одесском порту обнаружили патроны к пистолету "Винчестер".