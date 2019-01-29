Українець хотів авіапоштою відправити у Китай радянські ордени і медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З України до Китаю авіапоштою намагалися переслати майже 300 радянських нагород, значків та поштівок, приховані від митного контролю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
"Зафіксовано факт переміщення нашим співвітчизником через митний кордон України у поштових відправленнях орденів, медалей, різноманітних значків, поштівок, орденських книжок, грамот Президії Верховної Ради УРСР, посвідчень до нагород тощо, які переміщувалися з приховуванням від митного контролю", - вказали ДФС.
У митних деклараціях вміст відправлень було заявлено як "значки". "Усі ці предмети було виявлено в зоні митного контролю на території дільниці обміну авіапошти в аеропорту "Бориспіль" під час проведення митного огляду міжнародних поштових відправлень", - додали митники.
Серед виявленого, зокрема:
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- орден І ступеню "Отечественная война", ордени "Знак Почета", "Материнская слава";
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- медалі "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", "За победу над Японией", "70 років визволення України від фашистських загарбників"; "В память 1500-летия Киева" тощо;
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- значки "Победитель соцсоревнования", "25 лет победы в войне 1941-1945гг", "Участник ликвидации последствий аварии ЧАЕС";
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- колекція поштівок "СССР: гербы, флаги".
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Складено протоколи про порушення митних правил. Усі предмети, які переміщувалися незаконно, вилучені до винесення судом рішення у справах.
Нагадаємо, з України намагались вивезти майже 400 старовинних монет.