Украинец хотел авиапочтой отправить в Китай советские ордена и медали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Из Украины в Китай авиапочтой пытались переслать почти 300 советских наград, значков и открыток, скрытые от таможенного контроля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
"Зафиксировано факт перемещения нашим соотечественником через таможенную границу Украины в почтовых отправлениях орденов, медалей, различных значков, открыток, орденских книжек, грамот Президиума Верховного Совета УССР, удостоверений к наградам и т.п., которые перемещались с сокрытием от таможенного контроля", - указали ГФС.
В таможенных декларациях содержание отправлений было заявлено как "значки". "Все эти предметы были обнаружены в зоне таможенного контроля на территории участка обмена авиапочты в аэропорту "Борисполь" во время проведения таможенного досмотра международных почтовых отправлений", - добавили таможенники.
Среди обнаруженного, в частности:
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- орден I степени "Отечественная война", ордена "Знак Почета", "Материнская слава";
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- медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", "За победу над Японией", "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков"; "В память 1500-летия Киева" и тому подобное;
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- значки "Победитель соцсоревнования", "25 лет победы в войне 1941-1945гг", "Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС";
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- коллекция открыток "СССР: гербы, флаги".
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Составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Все предметы, которые перемещались незаконно, изъяты до вынесения судом решения по делам.
Напомним, из Украины пытались вывезти почти 400 старинных монет.