З України намагались вивезти майже 400 старовинних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Одну з найбільших партій старовинних монет виявили учора на кордоні з Польщею українські правоохоронці у потягу "Київ – Перемишль". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Товар виявили у потягу Інтерсіті "Київ – Перемишль" по інформації працівників ВБКОЗ СБУ у Рівненській області. Під час спільного огляду співробітників СБУ, прикордонників Львівського загону та митників старовинні монети знайшли у громадянина України 1962 року народження", - йдеться у повідомленні.
375 монет, серед яких були монети, датовані початком ХVІІ століття, Сигизмунда І, Катерини ІІ, Олександра ІІ, Єлизавети ІІ, античні та польські монети, монети часів СРСР та інші, вилучили.
Монети відправлено на експертизу та встановлення культурної та історичної цінності.
Нагадаємо, громадянка Росії намагалася автомобілем вивезти з України 15 старовинних монет, прихованих від контролю.