Украинец обыграл сеяного теннисиста на турнире в Мальорке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Вторая ракетка украинского тенниса Илья Марченко успешно преодолел барьер второго круга на челленджере в Мальорке (Испания), сообщает УНН.
Украинец нанес поражение 11-му сеяному Дуде Селе, который занимает 166 место в АТР. За 1 час и 17 минут израильтянин уступил в двух сетах — 6:4, 6:2. Данная победа над Дудой стала для Марченко третьей в карьере.
Марченко записал в свой актив 3 брейка, защитив все гейма на подаче.
Добавим, в третьем раунде дончанин сыграет с победителем встречи Лукаш Росол (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия).
Как сообщал УНН, в 1/8 финала данных соревнований также выступит и Сергей Стаховский.