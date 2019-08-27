Тенісист з Києва пробився в 1/8 фіналу турніру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Перший номер чоловічої збірної України Сергій Стаховський подолав друге коло основної сітки челленджеру в Майорці (Іспанія), повідомляє УНН.
Сьомий сіяний зустрічався з Данилом Петровичем з Сербії та програв перший сет 3:6, а наступна дісталася Стаховському 7:6 (3). Вирішальний сет також завершився тайбрейку, на початку якого (при рахунку 1:0 на користь українця) сербський тенісист відмовився від продовження боротьби.
Примітно, що поєдинок тривав 2 години 21 хвилини. На рахунку українця 8 ейсів. Петрович відзначився 17-ма подачами навиліт при 5 подвійних помилках.
Зауважимо, що наступним суперником нашого співвітчизника стане Блаз Кавчіч зі Словенії.
Нагадаємо, що Ілля Марченко у другому сеті виступить проти 11-го сіяного Дуді Сели.