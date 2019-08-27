Теннисист из Киева пробился в 1/8 финала турнира в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Первый номер мужской сборной Украины Сергей Стаховский преодолел второй круг основной сетки челленджера в Майорке (Испания), сообщает УНН.
Седьмой сеяный встречался с Даниилом Петровичем из Сербии и проиграл первый сет 3:6, а следующая досталась Стаховскому 7:6 (3). Решающий сет также завершился тайбрейке, в начале которого (при счете 1:0 в пользу украинца) сербский теннисист отказался от продолжения борьбы.
Примечательно, что поединок длился 2 часа и 21 минуту. На счету украинца 8 эйсов. Петрович отличился 17-ю подачами навылет при 5 двойных ошибках.
Заметим, что следующим соперником нашего соотечественника будет Блаз Кавчич из Словении.
Напомним, что Илья Марченко во втором сете выступит против 11-го сеяного Дуди Селы.