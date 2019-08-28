Українець обіграв сіяного тенісиста на турнірі в Мальорці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Друга ракетка українського тенісу Ілля Марченко успішно подолав бар'єр другого кола на челленджері в Мальорці (Іспанія), повідомляє УНН.
Українець завдав поразки 11-му сіяному Дуді Селі, який займає 166 місце в АТР. За 1 годину та 17 хвилин ізраїльтянин поступився в двох сетах — 6:4, 6:2. Дана перемога над Дудою стала для Марченка третьою в кар’єрі.
Марченко записав до свого активу 3 брейка, захистивши всі гейми на подачі.
Додамо, у третьому раунді донеччанин зіграє з переможцем зустрічі Лукаш Росол (Чехія) — Роман Сафіуллін (Росія).
Як повідомляв УНН, в 1/8 фіналу даних змагань також виступить і Сергій Стаховський.