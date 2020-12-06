Украинец пытался незаконно провезти в Россию медикаменты, автозапчасти и строительные материалы

"Вчера в пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники Луганского отряда вместе с сотрудниками таможни обнаружили скрытые медпрепараты и товары. При проверке на полосе движения"зеленый коридор" автомобиля Volkswagen Caddy, которым пытался выехать в Россию 46-летний гражданин Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль направили на дополнительный осмотр.

"Volkswagen был полностью набит различными медицинскими препаратами, автозапчастями, обувью и товарами строительного назначения. Сотрудники таможни на водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля", - добавляется в сообщении.

Так, кроме штрафа, украинец лишился товара и своего Volkswagen Caddy. Общая сумма оценки изъятого автомобиля и товара составила более 193 тысяч гривен.

Напомним, на границе с Беларусью в топливном баке автомобиля, за рулем которого находился гражданин Украины, пограничники обнаружили пневматические винтовки и револьверы и патроны к ним.